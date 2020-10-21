شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى عن حضورها ملتقى أولادنا: بفرح بيهم وبيدونى طاقة إيجابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ليلى علوى، على حضور حفل افتتاح النسخة الرابعة من ملتقى "أولادنا"، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبرئاسة دكتورة سهير عبد القادر وبرعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.



ليلى علوى فى حفل افتتاح ملتقى أولادنا

ونشرت ليلى علوى، عددا من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" من حضور حفل افتتاح الملقتى، وعلقت على الصور: "كلمة غالية أوى وكبيرة، ملتقى أولادنا اتبسطت جدًا بمشاركتى فى حفل افتتاح نسخته الرابعة، أنا شاركت من أول دورة ودعمتهم وبهتم بيهم وبفرح بيهم بيدونى طاقة إيجابية".

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وأضافت: "شكراً إن أنا امبارح شوفت المواهب، وإزاى بنقدر ندعمها وإزاى بنقدر نبقى أحسن وأحسن وتحية كبيرة للى أبهاتهم وأمهاتهم والناس اللى بتعرف تتعامل معاهم وشكرا لكل الوزارات ووزارة الثقافة اللى اهتمت وكرست حياتها لهذا العمل الكبير، أولادنا وحشتونى.. بحبكم".



ليلى علوى من حفل افتتاح ملتقى أولادنا

ودعمت ليلى علوي مؤخراً محاربي سرطان الثدى من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حينما نشرت فيديو لها تحدثت فيه بمناسبة أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بهذا المرض، وقالت: "‏شهر أكتوبر من كل سنة هو شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي.. لازم نفضل فاكرين إن الكشف المبكر مهم وبيقصر رحلة العلاج وبيعجل بالشفا، وكمان نفضل فاكرين إن صحتنا مهمة ووجودنا مهم وإن الوقاية خير من العلاج".



ليلى علوى