شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيي حفل زفاف ابنة سليمان عيد بأغنية "اختراع".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسنى على حضور حفل زفاف ابنة الفنان سليمان عيد المقام الآن في إحدى قاعات الحفلات بمدينة السادس من أكتوبر، وصعد تامر فور وصوله على خشبه المسرح لغناء عدد من أغنياته أبرزها "اختراع" التي أشعل بها الأجواء وسط رقص الحضور وترديد الأغنية معه.

ويتواجد في حفل الزفاف عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة سليمان عيد هذه اللحظات السعيدة، منهم علي ربيع، أوس أوس، محمد لطفي، كريم محمود عبد العزيز، محمود شرقاوى، عمروعبد الجليل، محمود حافظ، حمدى الميرغني، هاني رمزى، رامي إمام والمخرج أحمد نور، محمد على رزق، طاهر أبو ليلة.

Advertisements

كما حضر كذلك الفنانين فتوح أحمد، شريف باهر، خالد سرحان، حسان داغر، طاهر أبو ليلة، طارق علام، بينما حرصت المطربة الشعبية أمينة على غناء أكثر من أغنية خلال الحفل.

وكان الفنان سليمان عيد قد تصدر مؤشرات البحث فى موقع جوجل مؤخرًا، وذلك بعدما سرد الفنان أحمد السقا موقفًا قديمًا جمعه به في منطقة أبو قير بالإسكندرية حيث أنقذه من الغرق، وفى فقرته الموسعة، استضاف تليفزيون الخليج 365 الفنان سليمان عيد هاتفيًا، حيث سرد أبرز المواقف والذكريات التي جمعته بالفنان أحمد السقا، كما تحدث عن بداياته ومشواره الفني.