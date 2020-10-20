مريم أوزرلي أفضل ممثلة في مهرجان نيويورك السينمائي

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"الخليج 365" من بيروت: فازت الممثلة التركية ​مريم أوزرلي ​بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان نيويورك السينمائي، وذلك عن دورها في فيلم “HIVE”.

ونشرت أوزرلي عبر حسابها الخاص على الإنستغرام فيديو تحدثت فيه عن الجائزة، وعلّقت بالقول:”جائزة أفضل ممثلة لأدائي في HIVE شكراً جزيلاً تهانينا للفريق بأكمله على كل الجوائز التي حصلنا عليها! شكرا للجنة التحكيم.

وأيضًا شكرت افراد من الطاقم على دعمهم لها أثناء التصوير مما مكنها من تقديم دورها بأفضل طريقة ممكنة”.

كما ومن ناحية أخرى، كانت أثارت مريم أوزرلي الجدل خلال الفترة الماضية بإعلان حملها بطفلها الثاني من دون زواج، واكتفت بالإشارة إلى أن والد الطفل من الجنسية الاميركية ولم تكشف عن هويته.