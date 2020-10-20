بعد عرض أولى حلقاته .. طلقتك نفسي يحقق صدى واسعاً على السوشيال ميديا

حقق مسلسل "طلقتك نفسي" صدى واسع ورد فعل جيد، عبر مواقع وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك بعد عرض أولى حلقاته على شاشة قناة النهار.

"طلقتك نفسي" يشارك فى بطولته عدد من الوجوه الجديدة الشابة، ومنهم هاجر أحمد، أحمد الشامي، ميدو عادل، نانسي صلاح، محمد مهران،

كارولين عزمي، هايدي موسى، كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد، نهال عنبر

وعايدة رياض وآخرون، ومن إخراج: محمد النقلي، انتاج: أحمد مجدي، وقصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد

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صبحي.

ويستعرض العمل أغرب أسباب إنتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالباً ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالباً الأولاد وهى "أنتى طالق".

جدير بالذكر أن، الفنان أحمد عصام يخوض تجربة التأليف الدرامى لأول مرة، حيث يتميز بطابع كوميدي وإجتماعي مكون من 30 حلقة منفصلة.

