تراند اليوم : تعرف علي .. موعد عرض حكاية لازم أعيش لجميلة عوض

تبدأ قنوات dmc عرض حكاية “لازم أعيش” لجميلة عوض، ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” السبت المقبل.

كشفت جميلة عن عرض المسلسل من خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram موضحة أن المسلسل يبدأ عرضه السبت 24 أكتوبر.

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وسيكون متوفرا أيضا عبر منصة WATCH iT.

“لازم أعيش” بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

مسلسل “إلا أنا ” قصة يسري الفخراني، تدور أحداثه في إطار 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في إطار 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فمعظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل”الصمت الزوجي،طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة” ويعرض على شاشة dmc.