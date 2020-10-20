تراند اليوم : الجمهور في حيرة بسبب صورة لصاحبة السعادة – ياتري هيطلع مين؟

منذ نشر الفنانة إسعاد يونس صورة لها كدعايا للحلقة المقبلة من برنامجها “صاحبة السعادة” وهي تقف بجوار فنان من ظهره، وجاءت التخمينات أن هذا بالتأكيد إما كريم فهمي أو أحمد حاتم، لكن يبدو أن لهما رأي آخر!

في البداية، نشر الممثل عمر الشناوي صورة إسعاد يونس، وعلق كاتبا: “وعلّق كاتبا: “لسه مكتشف الصورة دي علي النت والناس مش عارفه ده ظهر مين كريم فهمي ولا أحمد حاتم ولا أنا.. تفتكروا مين؟”. التفاصيل

وأعاد حاتم نشر الصورة وعلق كاتبا عبر خاصية Stories عبر حسابه بتطبيق Instagram: “هو مش أنا بس إزاي مش كريم؟!”، وأعاد كريم فهمي نشر نفس الصورة كاتبا: “هو مش أنا بس إزاي مش أحمد حاتم؟”.

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يذكر أن “صاحبة السعادة” استضافت في حلقة الاثنين 19 أكتوبر الجاري، مجموعة من النجمات الشابات اللاتي لفتت الأنظار في الدراما خلال الآونة الأخيرة وفي مقدمتهم الفنانة التونسية سارة التونسي صاحبة الصورة والفنانة ميرنا نور الدين والفنانة ميرنا جميل والفنانة دنيا ماهر والفنانة مريم الخشت ومن المقرر عرضها الليلة في الحادية عشر مساء.