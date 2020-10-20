تراند اليوم : أبلة فاهيتا هتنافس على جوائز الإيمي:خلصت تصوير أول مسلسل عالمي

ربما نراها على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار، او ان نراها مرشحة لحصد جائزة الإيمي العالمية.

فقد وصلت أبلة فاهيتا للعالمية بعد الإنتهاء من تصوير مسلسلها الجديد ” دراما كوين”.

المسلسل سيعرض قريبا مع مطلع 2021 على شبكة نتفليكس الأمريكية الرقمية الشهيرة.

والتي ستعرض أيضا قريبا مسلسل ما وراء الطبيعة عن سلسلة قصص المبدع الراحل أحمد خالد توفيق.

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وعلقت المثيرة للجدل دوما “أبلة فاهيتا”، اليوم الثلاثاء، على انتهاء التصوير وبأسلوبها الساخر والمحبب إلى جمهورها، كتبت “أبلة فاهيتا” عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “يهدها العالمية”، في إشارة منها إلى بلوغها العالمية مع عرض مسلسلها على “نيتفلكس”.

فيما أعلنت نتفليكس ايضا عن انتهاء تصوير المسلسل، ويحمل أول مسلسلات “أبلة فاهيتا” اسم “دراما كوين”، ويشارك في بطولته باسم سمرة وأسامة عبد الله ودنيا ماهر، بالإضافة الي الشخصيات الأساسية مع أبلة فاهيتا وهم بودي وكارو.

ويعتبر دراما كوين هو الإنتاج الثاني لـ”نيتفلكس” من مسلسلاتها المصرية الأصلية، وهو مسلسل استعراضي اجتماعي، ويشارك فيه أيضا ممثلون مثل أسامة عبد الله.