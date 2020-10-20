الخليج 365الثلاثاء 2020/10/20 05:49 م بتوقيت أبوظبي
قالت النجمة السورية جومانا مراد إنها رزقت مؤخرًا بتوأم "علي وديانا" بعد دخولها في مشاكل صحية أدت إلى تعرضها لولادة مبكرة.
وأضافت في لقاء خاص لـ"الخليج 365" أنها وضعت التوأم قبل انتهاء الشهر السابع من الحمل بيومين، وأن حالة التوأم حاليا بصحة جيدة.
وأوضحت أن مشهد المواجهة مع النجمة يسرا في مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض خلال رمضان 2020، كان من أصعب المشاهد أثناء حملها وتسبب في تدهور حالتها الصحية وكان السبب الرئيسي لحدوث الولادة المبكرة.
وأكدت مراد أنها لم تبتعد عن الساحة الفنية كما فعلت بعد ولادة ابنها محمد، مضيفة أن زوجها سوف يساعدها في رعاية الأطفال وهي حاليا في مرحلة دراسة العروض والاستقرار على المشاركة في عمل فني جديد خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر جومانا مراد لـ"الخليج 365": تعرضت لولادة مبكرة بسبب هذا المشهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.