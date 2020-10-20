رنا صلاح الدين - أعلن الفنان رامز أمير، شفاءه بعد إصابته منذ فترة بسبب ممارسته رياضة "الباركور" التي بسبب حركاتها الخطيرة أدت لإصابته ومنعته للممارسة لفترة معينة.
ونشر رامز، فيديو ظهر من خلاله وهو يمارس هذه اللعبة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقًا:"الحمد لله اخيرا اتسمحلى ارجع العب باركور، النهاردة اول تمرينة بعد الاصابة، بجد احساس ميتوصفش، انا مش مسؤول عن اللى هيحصل الفترة الجاية".
يذكر أن رامز أمير، ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، الذي لعب بطولته الفنان أمير كرارة، وخاض به السباق الرمضاني الماضي.
المسلسل شارك فيه الفنان أحمد العوضي ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم وسارة عادل، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شفاءه.. شاهد رامز أمير يعود لممارسة رياضة "الباركور": "مش مسئول عن اللي هيحصل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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