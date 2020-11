Batman and Robin كاد يدمر مسيرة جورج كلوني الفنية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

"الخليج 365" من بيروت: من الصعب أن نتخيل أن أي شخص سيرغب في نبذ جورج كلوني، ولكن هذا ما فعلته هوليوود معه بعد فشل فيلمه "Batman & Robin" عام 1997 الذي قام ببطولته الى جانب كل من أرنولد شوارزنيجر وأليسيا سيلفرستون وكريس أودونيل وأوما ثورمان.

في حديثه إلى صحيفة The Sun يوم أمس الأحد، قال كلوني إن الأمور تحسنت فقط عندما تم اختياره في فيلم Out Of Sight للمخرج ستيفن سودربيرغ والذي شاركته بطولته المغنية والممثلة الأميركية جنيفر لوبيز.

وأضاف كلوني قائلاً: "ستيفن كان قد تعرض لبعض الإخفاقات بدوره وكنا بحاجة إلى النجاح".

وأضاف: "كنت لا أزال أعمل في المسلسل التلفزيوني ER في ذلك الوقت، وكان هناك دائمًا هذا الجدل حول ما إذا كان يمكنني الانتقال من التلفزيون إلى السينما".

وأكد كلوني إنه كان يعرف بأن أي فشل آخر بعد فيلم "Batman & Robin" سيقع على عاتقه.

وأكمل: "عندما وجدت فيلم "Out Of Sight" كان هناك مخرج آخر من المفترض أن يقوم بإخراجه، وإعتذر عنه لأنه كان مقتنعاً بأنني لا أصلح للسينما. ولجأنا الى ستيفن ستيفن سودربيرغ لإخراجه، وكانت النتيجة مرضية".

وعلق كلوني أيضًا بأنه لا يفهم الأشخاص الذين "تعذبهم" الشهرة.

وقال موضحاً: "هذا لا يعني أنهم لم يمروا بأوقات عصيبة وأنه لايوجد ما يثير الغضب في هذا المجال، لكن الروح العامة يجب أن تكون حماسية" ، مضيفًا أنه "كافح لمدة 15 عامًا".

وإعترف بأنه كان يقبل بأي دور يعرض عليه وكان شاكراً جداً، وإذا صدف وتعامل مع شخص أحمق كان يقول لنفسه: "أنا لا أهتم. حصلت على وظيفة. أنا أتقاضى راتبي وأدفع الإيجار. يسعدني أن أكون هنا. انا محظوظ'."

في المقابلة نفسها ، كشف كلوني أنه كاد يلعب دور البطولة في الفيلم الرومانسي الشهير The Notebook الذي أخرجه بول نيومان لكن الدور ذهب الى الممثل رايان غوسلينغ.

