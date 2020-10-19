تراند اليوم : "الخيول السوداء".. أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

من أكثر الأعراض شيوعا عند الإصابة بفيروس " كورونا " هي السعال المتواصل، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وفقدان حاستي الشم والذوق.

لكنّ هناك أعراضا يمكن أن تأتي قبل ذلك وهي الصداع والإرهاق التي أطلقت عليها دراسة طبية صدرت في لندن الإثنين "الخيول السوداء."

وقالت الدراسة التي نشرت على "موقع كوفيد-19" وصحف بريطانية: "الخيول السوداء... أعراض مبكرة محتملة للإصابة بفيروس كوفيد-19 والتي يجب عدم تجاهلها والمسارعة إلى إجراء فحص طبي للتأكد من إذا كانت هي أعراض كورونا خاصة وأنها يمكن أن تحدث في وقت مبكر يسبق الأعراض المعروفة".

ولفتت الدراسة التي شارك فيها العديد من الأطباء في بريطانيا إلى أن "الخيول السوداء" تعد أكثر الأعراض شيوعا بين المصابين بفيروس كورونا، وأن فقط أقل من 10% من إجمالي المصابين في سن 18-65 سنة لم يصابوا بصداع أو إرهاق.

وبينت أن الأعراض الثلاثة المعروفة تعتبر حاسمة في تحديد الإصابة بالفيروس، إلا أنه ينبغي على الشخص الذي يعاني من صداع مفاجئ وإرهاق أن يسارع لعزل نفسه ثم إجراء فحص طبي للتأكد من الإصابة.

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وقالت الدراسة: "تشير البيانات المتوفرة إلى أن أكثر الأعراض المبكرة شيوعا بين الماصبين بفيروس كوفيد-19 هي الصداع بنسبة 82% والإرهاق بنسبة 72%.... وبدراسة البيانات تبين أن حوالي 9% فقط من المصابين في الفئة العمرية بين 18 و 65 سنة لم يبلغوا عن الإصابة بصداع أو إرهاق."

وأضافت: "بالطبع قد يصاب الشخص بالصداع أو الإرهاق في حالات أخرى ما يعني أن الأشخاص المصابين بهاتين الحالتين أو بواحدة منهما ليسوا بالضرورة مصابين بفيروس كوفيد-19 وهو ما ظهر في البيانات المتوفرة".

وأشارت الدراسة إلى أن التعب والإرهاق يمكن أن ينجما عن عدم النوم كفاية أو عدم القيام بتمارين رياضية ما يؤدي إلى الكسل أو القيام بتمارين رياضية مرهقة، فيما يرتبط الصداع بشكل مباشر بنزلات البرد والانفلونزا والتوتر والإرهاق وتناول الكثير من المسكنات.

وختمت قائلة: "بالنهاية يمكن أن يكون الصداع أو الإرهاق ناجمين بشكل مؤكد عن الإصابة بفيروس كوفيد-19 في حال الشعور بأعراض مصاحبة أخرى مثل السعال أو ارتفاع الحرارة التي تعتبر أكثر الأعراض شيوعا بين المصابين بفيروس كورونا".