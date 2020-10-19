رغم اتهامه بـ"الاغتصاب".. 4 نجوم مصريين يدعمون سعد لمجرد

رنا صلاح الدين - قرر عددًا من النجوم المصريين دعم المطرب المغربي سعد لمجرد، رغم حملات المقاطعة ضده، وإلغاء حفله بمصر بتفعيل هاشتاج "#سعد_لمجرد_مغتصب"، و"#مش_عايزين_لمجرد_في_مصر"، وذلك بسبب قضايا الاغتصاب المتهم فيها.

ويرصد "الخليج 365" في السطور الآتية نجوم دعموا سعد لمجرد..

نبيلة عبيد

حرصت النجمة المصرية نبيلة عبيد، على دعم المطرب سعد لمجرد، من خلال مشاركة جمهورها بمقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي ترقص في فيلمها الشهير "الراقصة والسياسي"، ولكن على أغنيته "عدى الكلام"، مما جعلها تتعرض للعديد من الانتقادات بسبب دعمها له.

ومن جانبه حرص لمجرد، على توجيه رسالة للنجمة المصرية نبيلة عبيد، بعد أن دعمته على طريقتها الخاصة، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام":"جزيل الشكر لك مدام نبيلة شرف كبير ولا يوصف أن أغنيتى تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك".

سعد لمجرد

فيفي عبده

انضمت الفنانة فيفي عبده، إلى قائمة الفنانين الذين دعموا سعد،

وشاركت جمهورها بفيديو ظهرت من خلاله وهي ترقص على أغنية "عدى الكلام" للفنان المغربي، كنوع من الدعم له على طريقتها.

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وعلقت فيفي على الفيديو من خلال حسابها الشخصي على "انستجرام"، قائلة:" ‏يا مساء النور على البنور تحية مني لشعب المغرب دي اغنية عدي الكلام لسعد المجرد".

عمرو سعد

كشف الفنان عمرو سعد، ن حبه لفن المطرب المغربي، ودعمًا له بعد كم الهجوم عليه، علق الأول على صورة نشرها لمجرد عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، قائلًا:"أخويا الحبيب والغالي.. أنا أحب فنك.. أنا مصري".

عمرو سعد

أحمد فلوكس

انضم الفنان أحمد فلوكس، إلى باقي الفنانين الذين دعموا سعد لمجرد على طريقتهم، وعلق على دعم الفنان عمرو سعد للأخير، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام":" اخلاقنا هي واجهتنا ... فنانين مصر .. واجهه مشرفه لمصر و الوطن العربي و العالم ... ولادك و بناتك ولاد بلد و اصول".

احمد فلوكس

يذكر إن الهجوم على المطرب سعد لمجرد شن بسبب إتهامه في أكثر من قضية إغتصاب خلال العامين الماضيين، حيث إنه تعطل كثيرا ومنع من مغادرة فرنسا لأكثر من عام حتى انتهت قضيته المتهم فيها بالإغتصاب بشكل نهائي.