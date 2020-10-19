شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلطان عن فريد الأطرش: طيب وتلقائى وقال لى:"هتبقى زيى فى يوم من الأيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترك الفنان فريد الأطرش بصمة بارزة في الموسيقى والغناء العربي، حيث كان يتميز بصوت جذاب وقوى، بجانب ذكائه في ألحانه وأغانيه، الذي جعل أعماله مازالت محفورة فى وجداننا حتى الأن سواء أغاني أوأفلام، وفى ذكرى ميلاده الـ 110 يتحدث الموسيقار الكبير محمد سلطان لـ ”الخليج 365” عن الجانب الشخصي والإنسانى فى حياته فريد الأطرش.

قال محمد سلطان أن فريد الأطرش كان شخص طيب وممتلئ بالعواطف والأحاسيس كإنسان وفنان وهذا كان أكثر ما يمزه، مضيفاً أن بداية تعارفه عليه :"كنت ملحن جديد وقتها وبشق طريقى يزورني في منزلي ويحتويني ويقولى حتبقا زيى فى يوم من الأيام، وكنت أذهب مساء كل يوم عنده بعد العشاء وكان فاتح بيته للجميع وكان يعزمنا وكنت ضمن المدعوين، فهو صديق عزيز ولا أنساه أبداَ فالذكرى لا تموت".

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وتطرق محمد سلطان للحديث عن وفاة فريد الأطرش قائلاً:"وقت وفاة فريد كنت معه لآخر لحظة أنا وفايزة، وأنا بطبيعتى لا أتحمل أن يتركني أحد ويمشي، لأنى أرتبط بالناس ذهنياً وعاطفياً وإنسانياً، بحس أنهم قطعوا جزء من جسمي، فما بالك بفريد الذى كان طيب القلب وتلقائي وبسيط وطفل برئ جدا يتصدق كثيرا على الفقراء والغلابة وكريم ومحبوب جداً ودائرة علاقته واسعة جدا".