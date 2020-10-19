شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل " ترند" على تويتر بسبب الراقصة " لورديانة".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات الأخيرة انتشر فيديو لإحدى الراقصات تدعى " لورديانة"، والتى ترقص فى أحد مراكز الـ "بيوتى سنتر"، حيث حقق الفيديو آلاف المشاهدات، ليبدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير، وهوما تحقق بالفعل، حيث ارتفع بشكل كبيرعدد المتابعين للراقصة "لورديانة"، عبر انستجرام، ليصل في ساعات قليلة إلى 300 ألف متابع.

"لورديانة"، راقصة برازيلية تقيم في مصر، وتقوم بإحياء العديد من الحفلات وأيضا حفلات الزفاف في مصر، وتقوم بنشر مقاطع عديدة من الحفلات التي تقوم بإحياءها، وقد اشتهرت بالرقص على الأغانى الشعبية، وأيضا أغانى الترند مثل "لقيت الطبطبة"، وفى ساعات قليلة، أصبح الجمهور يتداول معلومات عن الراقصة "الترند" بعد انتشار الفيديو.



أثناء الفيديو

Advertisements



الراقصة لورديانة

كلمة "البرازيل"، سرعان ما صعدت إلى قائمة الترند في مصر على تويتر، بسبب "لورديانة"، حيث تداول رواد تويتر، كوميكس، ونشروا التغريدات التى تتحدث عن ابنة البرازيل الراقصة لورديانة، وقدرتها على الرقص، حيث لم تخل التعليقات من السخرية.



الراقصة لورديانا



لورديانا

لورديانة تقوم بنشر العديد من الصور والفيديوهات أيضا من مناطق أثرية في مصر، مثل الأهرمات، حيث نشرت فيديوهات وصور من سفح الأهرامات مع أصدقاءها، كذلك تقوم بتعليم بعض الفتيات الرقص الشرقى والذى تميزه فيه.



لورديانا وأصدقائها

الحساب الرسمي للراقصة البرازيلية "لورديانة" بدأ في عام 2015، حيث تقوم بنشر مقاطع وصور خاصة بها، وأيضا فيديوهات وهى ترقص.