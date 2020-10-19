شكرا لقرائتكم خبر عن عمل جديد يجمع محمد رمضان مع فرقة المدفعجية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت فرقة المهرجانات الشعبية "المدفعجية" عن عمل جديد يجمعهم بالنجم محمد رمضان، حيث نشر الحساب الرسمي للفرقة صورة لهم معه، مصحوبة بتعليق عبر موقع "انستجرام" :"الجديد شديد مين مستني "المدفعجيه و محمد رمضان ".



المدفعجيبة



رمضان واسلام كنكة

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كما نشر إسلام شندي وهو أحد أعضاء الفرقة، عبر حسابه بعض كلمات الأغنية، حيث كتب :"نمبر وان احنا البصمة معروفين ... جوه بره او في بيتكوا معروفين .. احنا هيبه في اي حته مسيطرين.. وبراند جوه بلدك قولي انت مين".



اسلام شندي



رمضان وديزل

وطرح النجم محمد رمضان 30 أغنية في عامين، دون أن ينزل تحت حاجز الـ 20 مليون مشاهدة، في حين حققت أكثر أغنية مشاهدة 280 مليون مشاهدة، وهي "انساي" مع النجم المغربي سعد لمجرد.



رمضان والمدفعجية

وفى سياق آخر تجاوزت أغنية "يا حبيبى" للنجم محمد رمضان والنجم العالمى ميتر جيمس، حاجز الـ 20 مليون مشاهدة فى أسبوعين منذ طرحها عبر القناة الرسمية لرمضان على موقع "يوتيوب"، والتى صورها فى دبى، وشارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بمقطع فيديو يظهر من خلاله بعض من جمهوره فى محافظة الإسكندرية، وهم يرقصون على أغنيته الجديدة "يا حبيبى"، وكتب: "فى إسكندرية النهاردة على أغنية يا حبيبى، ربنا يحفظكم ويحميكم".