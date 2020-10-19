ليس لسبب ديني.. رانيا يوسف: أصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنها تواظب على الصوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع.

رانيا قالت أنها لا تصوم لسبب ديني فقط، ولكن لأن صومها يومين يساعد على إنقاص وزنها، مؤضحة أن كلما اعتاد الجسم على أطعمة مُتشابهة طوال خمسة أيام ثم يتم تغيير النظام الغذائي بالصوم، يختل تأثير الطعام على الجسم ويقل الوزن.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc": "إنتي لما تلغبطي الجسم ومايفهمش بيأكل امتى وإزاي وفين وكميات قد إيه؟ بتحافظي على وزنك، يعني لما بتعوديه خمس أيام في الأسبوع على النظام وتلغبطي يومين ينزل الوزن".

وتابعت: "الجسم ذكي أوي وأنا مش دكتورة تغذية، لكن ده النظام اللي بمشي به مع نفسي لأني بحب أقرأ كتير عن التغذية، واللي قدرت أفهمه أن الجسم لما بيعرف نظام أكلك إزاي بيبدأ يتخن حتى لو على كميات صغيرة".

وأوضحت: "يعني لو متعودة على مواعيد محددة في الفطار والغذاء والعشاء خلال أسبوعين هتتخني، حاولي تلغبطي المواعيد، حتى دكتور التغذية بيدي يوم للأكل الفري عشان يلغبط نظام الجسم، ده بالإضافة إني بشرب ماية بالليمون كتير طول اليوم".