تراند اليوم : لسبب لا يصدقه عقل .. رانيا يوسف تصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع

لا تتوقف الفنانة المصرية رانيا يوسف عن إثارة الجدل بتصريحاتها من حين لآخر وسط دهشة متابعيها.

و كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أسباب تجعلها تقوم بصيام يومي الخميس و والاثنين من كل أسبوع.

وقالت في لقاء مع برنامج "مساء دي إم سي": طول عمري بصوم يومي الاثنين والخميس ولن أتخلى عن هذا الأمر أبدا.

وأضاف: لن أغير هذه العادة ليس فقط للأسباب الدينية لكن لأن الصيام يومين أسبوعيا يجعل الجسد في حالة صدمة مما يسمح بفقدان الوزن والحفاظ على الرشاقة.

