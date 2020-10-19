تراند اليوم : لسبب لا يصدقه عقل .. رانيا يوسف تصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع

لا تتوقف الفنانة المصرية رانيا يوسف عن إثارة الجدل بتصريحاتها من حين لآخر وسط دهشة متابعيها.
وأضاف: لن أغير هذه العادة ليس فقط للأسباب الدينية لكن لأن الصيام يومين أسبوعيا يجعل الجسد في حالة صدمة مما يسمح بفقدان الوزن والحفاظ على الرشاقة.
و كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أسباب تجعلها تقوم بصيام يومي الخميس و والاثنين من كل أسبوع.
وقالت في لقاء مع برنامج "مساء دي إم سي": طول عمري بصوم يومي الاثنين والخميس ولن أتخلى عن هذا الأمر أبدا.
وأضاف: لن أغير هذه العادة ليس فقط للأسباب الدينية لكن لأن الصيام يومين أسبوعيا يجعل الجسد في حالة صدمة مما يسمح بفقدان الوزن والحفاظ على الرشاقة.