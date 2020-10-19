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تراند اليوم : لسبب لا يصدقه عقل .. رانيا يوسف تصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع

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لا تتوقف الفنانة المصرية عن إثارة الجدل بتصريحاتها من حين لآخر وسط دهشة متابعيها.

و كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أسباب تجعلها تقوم بصيام يومي الخميس و والاثنين من كل أسبوع.

وقالت في لقاء مع برنامج "مساء دي إم سي": طول عمري بصوم يومي الاثنين والخميس ولن أتخلى عن هذا الأمر أبدا.

وأضاف: لن أغير هذه العادة ليس فقط للأسباب الدينية لكن لأن الصيام يومين أسبوعيا يجعل الجسد في حالة صدمة مما يسمح بفقدان الوزن والحفاظ على الرشاقة.

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