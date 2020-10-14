كريستيانو رونالدو يعود إلى إيطاليا على متن طائرة خاصة

متابعة بتجــــــــــــرد: عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تورينو الإيطالية على متن طائرة خاصة لاستكمال فترة العزل الصحي وذلك بعد أن كشفت الفحوص إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 خلال تواجده مع المنتخب البرتغالي.

وكان الاتحاد البرتغالي قد أعلن أمس الثلاثاء إصابة رونالدو بعدوى كورونا ليغيب عن صفوف المنتخب البرتغالي في مباراته المقررة أمام نظيره السويدي اليوم الأربعاء في لشبونة ضمن منافسات دوري أمم أوروبا. وفي ظل العزل الصحي الذي يخضع له كريستيانو رونالدو يغيب اللاعب عن صفوف جوفنتوس لمباريات مقبلة في المنافسات المحلية وكذلك في دوري أبطال أوروبا.

وقال فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي “أن رونالدو كان يؤدي بشكل جيد ولم تظهر عليه أعراض وهو أيضا لم يستطع فهم كيفية حدوث ذلك”.