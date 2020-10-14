- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــــرد: عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تورينو الإيطالية على متن طائرة خاصة لاستكمال فترة العزل الصحي وذلك بعد أن كشفت الفحوص إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 خلال تواجده مع المنتخب البرتغالي.
وكان الاتحاد البرتغالي قد أعلن أمس الثلاثاء إصابة رونالدو بعدوى كورونا ليغيب عن صفوف المنتخب البرتغالي في مباراته المقررة أمام نظيره السويدي اليوم الأربعاء في لشبونة ضمن منافسات دوري أمم أوروبا. وفي ظل العزل الصحي الذي يخضع له كريستيانو رونالدو يغيب اللاعب عن صفوف جوفنتوس لمباريات مقبلة في المنافسات المحلية وكذلك في دوري أبطال أوروبا.
وقال فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي “أن رونالدو كان يؤدي بشكل جيد ولم تظهر عليه أعراض وهو أيضا لم يستطع فهم كيفية حدوث ذلك”.
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يعود إلى إيطاليا على متن طائرة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.