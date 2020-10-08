قيامة عثمان 28 الموسم الثاني مترجم للعربيةHd.. مشاهدة علي موقع اعرف Kuruluş Osman

قيامة عثمان 28 Kuruluş Osman نقدم لجميع متابعينا أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل قيامة عثمان الشهير والذي ينتظره الجميع بشغف كبير نظراً لما قدمه الموسم الأول من أحداث مثيرة ومصيرية فبتاريخ الدولة الإسلامية وهذا هو الشق الذي يتحدث به المسلسل حيث يحكي تاريخ تأسيس الدولة العثمانية عن طريق مسلسل أرطغرل وبعده وهو الذي يعرض الأن مسلسل قيامة عثمان، حيث يتم عرض في هذ المسلسل جميع الحروب التي خاضوها والصعوبات التي واجههوها بجانب كشفهم للمؤامرات التي كانت من أعدائهم سواء الذين كانوا من خارج القبيلة أو من داخل القبيلة، حيث يكشف المسلسل جميع الأحداث التي دارت في هذه الأثناء وتم وضعها في قالب

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درامي ممتاز وبحبك رائعة بالإضافة لاختيار الممثلين بعناية.

قيامة عثمان 28 Kuruluş Osman، عرضت الشركة المنتجة منذ فترة الإعلان التشويقي للموسم الثاني من المسلسل وظهر أرطغرل به وهذا الأمر الذي سيمثل إضافة قوية للغاية للموسم الجديد وسيزيد من عدد مرات المشاهدة بالطبع والذي وصل في موسم المسلسل الأول إلى 500 مليون مرة للمشاهدة وأكثر وهذا جعله في المركز الثاني من المسلسلات الأكثر مشاهدة في تركيا، ويشاهد المسلسل أغلب من هم في الوطن العربي وليس في تركيا فقط فتعلق الجميع

بالمسلسل بدرجة كبيرة وذلك بسبب أنه يحكي قصة حروب من يمثلوا الدولة الإسلامية مع غيرهم من الأعداء مثل الصليبيين والروم والفرس والتتار.

ويقوم بدور عثمان الأول الممثل بوراك أوزجيفيت بينما تقوم بدور ديدام بالشين الممثلة سالجان خاتون وفي دور دوندار قام به راغب سافاش حيث اجتمع في المسلسل ممثلين النخبة في تركيا وتم اختيارهم بعناية لمثيل جميع الأدوار بمهنية شديدة حيث أن لكل شخصية نواحي عديدة يجب على الممثل مذاكرتها جيداً من أجل إتقانها وتقديهما للمشاهد كما هي، وهذا مابرع به الممثلون في الجزء الأول حيث أنهم نقلوا جميع مشاعر الشخصيات والصعوبات التي يواجههوها وكيف يتصرفون وقت كل هذا بدقة شديدة وبمجهود ملحوظ وبالطبع على رأس أفضل الممثلين هو بوراك أوزيجيفيت الذي يدور المسلسل حول الشخصية التي يقدمها وهي شخصية المؤسس عثمان.

تجدون هنا ( مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 )

تجدون هنا ( مسلسل المؤسس عثمان )