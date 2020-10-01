سكتة دماغية أودت بحياة طفل مصري يلعب “ببجي ” .. فهل تسببت بموته؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 07:15 مساءً - منذ 5 دقائق

حادثة أليمة وصادمة لأهل الطفل محمد سامح الذي توفي بسكتة قلبية أثناء لهوة على لعبة “ببجي” الإلكترونية التي يقضي عليها ساعات طويلة، وتفاجأت عائلة الطفل بوقوع الهاتف من ابنهم الذي فقد وعيه ليتم نقله عبر الإسعاف إلى المستشفى. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة ابن محافظة بورسعيد شمال شرقي مصر، وناشدوا الأهالي الانتباه لأطفالهم وعدم تركهم لساعات طويلة أمام الهواتف أو على ألعاب الفيديو بسبب تأثيرها السلبي الكير على صحتهم الجسدية.

ووفقا لشهود عيان من أهله، فإن الطفل كان يلعب على هاتفه المحمول لعبة ببجي التي يقضي أمامها ساعات طويلة، وسرعان ما سقط والهاتف بجانبه، وهذا ما أكدته طوارئ مديرية الشؤون الصحية أيضا.

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على جانب آخر، تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتم حفظ الجثة بمشرحة السلام، وإخطار النيابة العامة للتأكد من الأسباب التي أدت إلى الوفاة حتى يتسنى التصريح بالدفن.

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ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن مستشفى السلام بالمدينة، استقبل الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عاما، عن طريق سيارة إسعاف، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث تبين بالكشف الظاهري أن الوفاة ترجع إلى حدوث سكتة قلبية مفاجئة.

ولقي الخبر تفاعلا واسعا عبر المنصات الاجتماعية، حيث نعى المستخدمون الطفل، ونصحوا الآباء والأمهات بمتابعة أطفالهم، ومحاولة منعهم من إدمان مثل هذه الألعاب.