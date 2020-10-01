رنا صلاح الدين - الفيلم الوحيد الذي لم يلعب عبد الحليم حافظ بطولته المطلقة هو فيلم "ايامنا الحلوة"، فالبطولة احتفظت بها فاتن حمامة وعمر الشريف وتقاسم "حليم" مع أحمد رمزي وزينات صدقي الأدوار الثانية, الفيلم كان يرصد علاقة الصداقة بين ثلاثة شباب يحبون فتاة واحدة, وعندما تختار واحد منهم يقفون بجانبه في محنتها المرضية، لم يلجأ صناع الفيلم إلي النهاية السعيدة التي اعتادت عليها السينما المصرية، واختاروا نهاية مأساوية بسقوط البطلة بينما يسير الاصدقاء الثلاثة, معا, حيث ينتصر الفقر والمرض, وتبقي الصداقة.. عبد الحليم حافظ عبد الحليم حافظ "ايامنا الحلوة- تاريخ العرض: 7 مارس 1955" هو أول أفلام عبد الحليم السينمائية, وليس "لحن الوفاء - تاريخ العرض: 1 مارس 1955" فقد حدثت ظروف قام بتأخير عرضه ليسبقه "لحن الوفاء", وبالمناسبة فقد تردد حلمي حليم في اسناد الدور لعبد الحليم , وقال أنه وجهه ليس فوتوجنيك, واقنعه البعض بأنه من الممكن اختيار زوايا التصوير تلافى تلك العيوب. عبد الحليم حافظ

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| وجه عبد الحليم ليس "فوتوجنيك".. الفيلم الوحيد الذي له يسند دور البطولة لـ عبد الحليم حافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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