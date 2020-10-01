أبويا هيروح مني".. نجم شاب يكشف عن تدهور حالة والده الصحية

رنا صلاح الدين - تعرض والد الفنان شادي خفاجة لأزمة صحية، أدت لخضوعه لتدخل جراحي، في 5 أغسطس الماضي، إذ أجرى عملية "فتأ في الصدر"، وتلوث جرحه، الأمر الذي تسبب في معاناته من إعياء شديد، وفقدان الشهية.

شادي نشر صورًا لجرح والده قبل وبعد تعرضه للتلوث، وكتب في حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أنا مش عاوز أبويا يموت، ارجوكم ساعدوني، امبارح ابويا بدأ يخرف ويفقد الوعي وبدأ يدخل في غيبوبة، كلمت الدكتور الجراح بتاعه بقوله ابويا بيموت، رد عليا يقولي اعمله ايه، الدكتور الجراح اللي عمل عملية ملوثة بيقول على العيان بتاعه اعمله ايه!؟، أنا ابويا بيروح مني بسبب أخطاء الأطباء".

شادي اتهم المستشفى بالنصب عليه، وأنهم طالبوه بدفع 25 ألف جنيه كتأمين، على أن يسترد ما سيزيد عن الفاتورة، عند خروج والده، لكنه فوجئ بأن فاتورة المستشفى وصلت 90 ألف جنيه، وبالتواصل مع رئاسة الوزراء وبتدخل من الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، تم تخفيض 30% من إجمالي المبلغ المطلوب سداده.

وتابع شادي "أبويا فضل يتابع مع الدكتور الجراح في عيادته وفي المستشفى، وجرح ابويا دون تحسن مع فقدان الشهية وحالة إعياء عامة جسديا وده بسبب إن الجرح ملوث جدا من العملية، والنتيجة ان الدكتور طلب حجزه ودخوله عمليات مرة تانية، وكلفتنا ١٠ آلاف جنيه مقابل (يوم واحد فقط) وخرج على البيت، ومن يومها الدكتور بيبعت تمريض يغير على الجرح وبيتابع معاه ولكن دون جدوى أو تحسن وده منظر الجرح والحال اللي أبويا وصل ليه".

شادي خفاجة

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وأضاف "ابويا حرفيا بيموت مني ومش قادر اعمل ايه انا واخواتي، احنا من امبارح في المستشفى، ورامين أبويا في غرفة فيها ٦ مرضى بدون تكييف أو مروحة وده خطر جدا على الجرح في الجو ده، ومفيش لا تمريض يركب له محاليل تغذية وريدية، ولا في دكتور جراح يبص على حالة الجرح والتلوث اللي هو وصل إليه نتيجة العملية، والدكتور نفسه اللي عامل العملية مش عاوز حتى يجي يبص على الحالة بتاعته بالرغم من انه شغال برضه في المستشفى، ارجوكم ابويا والله هيروح مني لو مالحقتوش في الـ ٢٤ ساعة دول".

شادي خفاجة هو شقيق الفنان فادي خفاجة، والفنان هادي خفاجة، شاركوا في عدد كبير من الأعمال الفنية، في مرحلة الطفولة، ووقف الثلاثة أمام الفنان محمد صبحي في أعمال تليفزيونية ومسرحية مختلفة، بينها "ملح الأرض"، "فارس بلا جواد"، "يوميات ونيس".

هادي خفاجة

شادي خفاجة