غادة عادل تهنئ نجلها الأكبر بعيد ميلاده

نشرت الفنانة غادة عادل صورة لها مع نجلها الأكبر بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام". ظهرت غادة في الصورة مع ابنها Advertisements خلال خاصية " ستوري" على إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حبيب قلب أمك، ربنا يحميك ويسعد قلبك". خلال خاصية " ستوري" على إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حبيب قلب أمك، ربنا يحميك ويسعد قلبك". ويذكر أن الفنانة غادة عادل شاركت في الدراما الرمضانية لهذا العام في مسلسل " ليالينا 80"، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صلاح، وشاركها في البطولة: أياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، محمد عادل، منه عرفة.

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