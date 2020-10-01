الليلة ..أحمد السقا يكشف كواليس أشهر أعماله الفنية في برنامج معكم

يحل الليلة الفنان أحمد السقا ضيف الحلقة الجديدة من برنامج "معكم"، للإعلامية منى الشاذلي، وذلك حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
يعد هذا الظهور الإعلامي للسقا هو الثاني علىالتوالي بعد غياب عن عالم البرامج واللقاءات منذ سنوات؛ إذ تم استضافته سابقًا عبر أحد البرامج التيتقوم زوجته "مها الصغير "بتقديمها، فمن المقرر أن يتحدث خلال اللقاء عن كواليس أشهر أعماله الفنية، وبعض من أسراره المهنية والشخصية، بجنب بعض الفقرات الترفيهية التي يشارك فيها مع حضور البرنامج.
انطلق الموسم الثاني من البنامج، خلال منتصف الشهر الجاري، على أن يستشيف مجموعة من أبرز نجوم الفن، أبرزهم "أحمد زاهر، كريم فهمي، أحمد العوضي".
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