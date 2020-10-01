أعلن الفنان التونسي ظافر العابدين عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل"عروس بيروت"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشر"العابدين" صورة الأفيش الرسمي للمسلسل، وعلق عليه قائلاً:"الجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت، بداية من ١١ أكتوبر على قناةMBC4، الساعة ٩ مساءً بتوقيت من ١١ أكتوبر على قناةMBC4، الساعة ٩ مساءً بتوقيت السعودية ، ٨ مساءً بتوقيت القاهرة، متشوق لمعرفة آرائكم"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح المسلسل . Advertisements يذكر أن "عروس بيروت" هو النسخة العربية من المسلسل التركي "عروس اسطنبول"،بطولة رفيق علي أحمد، تقلا شمعون، كارمن بصيبص، تأليف نادين جابر وبلال شحادات، إخراج إيمرة كاباكوساك، وتدور أحداث الجزء الاول حول قصة حب نشأت عندما يلتقي (فارس) ب(ثريا) التي تعمل مغنية في أحد الملاهي الليلية، لكن لقائهما وحبهما كان سبب في بداية المشاكل خاصة بسبب رفض المحيطين لهما لهذا الحب، وخاصة (ليلى) والدة (فارس). من المسلسل التركي "عروس اسطنبول"،بطولة رفيق علي أحمد، تقلا شمعون، كارمن بصيبص، تأليف نادين جابر وبلال شحادات، إخراج إيمرة كاباكوساك، وتدور أحداث الجزء الاول حول قصة حب نشأت عندما يلتقي (فارس) ب(ثريا) التي تعمل مغنية في أحد الملاهي الليلية، لكن لقائهما وحبهما كان سبب في بداية المشاكل خاصة بسبب رفض المحيطين لهما لهذا الحب، وخاصة (ليلى) والدة (فارس).

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