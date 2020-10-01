كندة علوش لجمهورها : ممتنة لثقتكم

نشرت الفنانة كندة علوش صورة من كواليس حكايتها في مسلسل الا أنا " ضى القمر" ، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت كندة في الصورة برفقة كاتبة الحكاية عبير سليمان ، وعلقت على الصورة بكلمات مؤثرة رداً على بعض رسائل المتابعات للمسلسل قائلة : مية الرسائل الي بتوصلني يومياً من سيدات مروا بنفس معاناة شخصية عليا وباقي شخصيات مسلسل ضي القمر كبيير ومؤثر.. الرغبة بالانجاب والمشوار الصعب لتحقيق حلم الأمومة، المشاعر المتضاربة الألم والأمل الرحلة مع العلاج ضغط المجتمع وانعكاس كل المشاكل على الحياة الزوجية، انا

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ممتنة لثقتكم ورسايلكم ومحبتكم وبتمنى كون قد الثقة.. بتمنى رب العالمين يحقق أحلامكم ويعوض صبركم وبالآخر الخيرة دائماً فيما يختاره الله ، كل الشكر للكاتبة الحساسة والموهوبة عبير سليمان الي قدرت توصل معاناة السيدات بصدق وحساسية عالية وبنعومة من غير اي فجاجة وقدرت ببراعة تقدم مجموعة من النماذج النسائية المختلفة وتطرح مشاكلها، وشكراً للأستاذ الكاتب يسري الفخراني الي مهدلنا الطريق باختياره للمواضيع الي بتهم المجتمع وبتدخل جوا كل منزل واسرة مصرية وعربية..

ويذكر أن أخر ظهور للفنانة كندة علوش كان في فيلم "الأصليين " الذي تم عرضه عام 2017 ، تدور أحداث الفيلم حول سمير عليوة رب أسرة صغيرة وموظف بنك مستقر في عمله منذ سنين لكنه يُفصل فجأة بعد قرار بتخفيض العمالة، ويتلقى سمير الصدمة التي لا يستطيع مواجهة أسرته بها، فيحاول أن يبحث عن وظيفة جديدة ثم يفاجأ بأن رصيده في البنك أصبح صفرًا لسداد أقساط متأخرة، بعد أيام يفتح سمير الباب ليلًا ليجد صندوق يحوي هاتف محمول، ودعوة لوضع بصمته، في الهاتف يشاهد سمير سلسلة من الصور والفيديوهات التي تتناول ماضيه، ليتلقى مكالمة بعدها تغير حياته إلى الأبد، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وشارك كندة في التمثيل: منه شلبي، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، محمد ممدوح.