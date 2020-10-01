تراند اليوم : افتتاح تمثال “هاري بوتر” في وسط لندن.. إتفرج

افتتح، أمس الأربعاء، تمثال للساحر هاري بوتر وهو يطير على مكنسته من طراز نيمبوس 2000 في ساحة ليستر في وسط لندن.

ووفقا لصحيفة “تايم أوت لندن” البريطانية، جسد النحات البولندي أندريه شيمشيك مشهدًا من فيلم “هاري بوتر وحجر الفيلسوف” من خلال تمثال مصنوع من البرونز يقع على بعد خطوات من سينما أوديون التي شهدت العرض العالمي الأول للفيلم في تشرين الثاني / نوفمبر 2001.

وعلق الرئيس التنفيذي لمنظمة “وسط لندن” للأعمال” روس مورغان على الحدث، قائلا:” يمثل هاري بوتر أهمية بالغة في الأدب والمسرح وبالطبع في السينما”.

وتابع مورغان: “نعرف أن هناك محبين لهاري بوتر من كل الفئات العمرية ونتطلع للترحيب بهم في وست إند وساحة ليستر”.

وبحسب الصحيفة، ينضم تمثال هاري بوتر إلى شخصيات أيقونية أخرى في مشروع “مشاهد في الساحة” السينمائي الذي أقيم للاحتفال بالأفلام البارزة في القرن الماضي.

وكجزء من هذا المشروع، الذي سيستمر حتى تموز / يوليو 2023، تم إقامة تمثال لكل من باغز باني، وباتمان، ومستر بين، وماري بوبينز، وغيرهم في ساحة ليستر.

Advertisements

وينضم التمثال إلى ثمانية أيقونات خالدة أخرى ومشاهد أفلام كلاسيكية من المائة عام الماضية، والتي تم كشف النقاب عنها في آواخر فبراير ومنح مجلس وستمنستر مؤخرًا هذه المجموعة من التماثيل إقامة طويلة الأجل للبقاء في ليستر سكوير حتى يوليو 2023 على الأقل، ويأمل المنظمون بقاء التماثيل الأيقونية في الساحة لسنوات عديدة قادمة.

يمكن للزوار أيضًا مشاهدة تمثال لنجمي السينما الأمريكية “لوريل وهاردي” وتمثال “باجز باني”، و”جين كيلي” و”ماري بوبنز” و”مستر بين”.

يأتي إزاحة الستار عن تمثال هاري بوتر، الذي حدث في حفل مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، قبل إصدار عدد تذكاري من تقرير كوديتش المصور – عبر الأزمان في 6 أكتوبر، واختار العدد هاري بوتر موضوعًا له.

قال أليكس زين، مقدم البرامج التلفزيونية ومقدم الحفل: “لقد جلب هاري بوتر الكثير من البهجة للجماهير في جميع أنحاء العالم وقد نشأ معه الكثير من أمثالي، لذلك من الرائع أن يأخذ مكانه الصحيح هنا في ليستر سكوير حيث كنت محظوظًا بما يكفي لتقديم العديد من الأعمال الدرامية التي قامت على أساس الرواية الشهيرة”.

قال روس مورجان، الرئيس التنفيذي في تحالفHeart of Londo Business Alliance: “عندما أطلقنا حفلات كشف الستار عن التماثيل الأيقونية، في فبراير من هذا العام، قلنا أنه سيكون هناك المزيد في المستقبل، ويسعدني أن يكون تمثالنا القادم ساحرًا كما هو الحال في يومنا هذا”.

وتابع مورجان: “تحتل شخصية هاري بوتر مكانة مهمة للغاية للأدب والمسرح وبالطبع السينما. وفي الممشى الذي يحتفل بالسينما، من الرائع أن يكون لدينا شخصية مهمة جدًا لصناعة السينما في المملكة المتحدة، وشخصية تتمتع بموهبة التمثيل البريطانية العظيمة مثل دانيال رادكليف، ونعلم أن هناك معجبين بهاري بوتر من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم ونتطلع إلى الترحيب بهم في ويست إند وليستر سكوير، متى كان ذلك ممكنًا”.

تمت إضافة قسم هاري بوتر إلى الجولة الصوتية للممشى، والتي قدمها أيضًا “ألكس زين” بالاستعانة بمقاطع صوتية من الأفلام، ونشرت على معظم منصات البودكاست، مما يمنح الزائرين جولة مشي مدتها ثلاثون دقيقة مليئة بالفكاهة.