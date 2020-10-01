ظافر العابدين يكشف موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "‘عروس بيروت"

رنا صلاح الدين - كشف الفنان التونسي ظافر العابدين عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسله الشهير "عروس بيروت".

الفنان التونسي نشر بوستر المسلسل، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وكشف عن موعد عرضه.

ظافر كتب: "الجزء الثاني من مسلسل #عروس_بيروت بداية من ١١ أكتوبر على قناة #MBC4 الساعة ٩ مساءً بتوقيت السعودية، ٨ مساءً بتوقيت القاهرة.. متشوق لمعرفة آرائكم".

ظافر العابدين

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ويأتي الجزء الثاني بعدما حقق الجزء الأول من المسلسل نجاحاً كبيراً، حيث أنه تناول عدة قضايا أبرزها قضية "الزواج" وتدخل الأهل في اختيارات أولادهم.

ومسلسل "عروس بيروت، هو النسخة العربية من المسلسل التركى "عروس إسطنبول"، وهو من تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وكارمن بصيبص، وشمعون،وومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار.

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان ظافر العابدين في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "العنكبوت" بجوار النجمين أحمد السقا ومنى زكي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.