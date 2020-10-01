جنيفير لوبيز محاطة بصلوات أغلى ما عندها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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أكدت ابنة جنيفير لوبيز انها تذكر أمها دائما في صلواتها خاصة قبل أن تخرج الى خشبة المسرح قبل أي عرض لها.

وكشفت إيمي خلال مقابلة معها في برنامج Today Show انها تقوم بالتفكير الايجابي بكل شيء يتعلّق بوالدتها وهو أصبح إلهامها في كتاب الأطفال الجديد تحت عنوان Lord Help Me. وأضافت خلال اللقاء: "كانت جدتي تصلي معي كل يوم عندما أراها وأمي تفعل ذلك"، كما أكّدت إيمي أنها تحمل قوة الصلاة في حياتها اليومية وتفكّر في والدتها كثيراً.

وأكّدت إيمي أنها تصلي من أجل والدتها فقالت: "عادة ما أصلي من أجل والدتي قبل أن تقوم بعروضها وجولاتها وأعمالها، لأنه يمكن ان تتأذى من نواح عديدة".

ورافقت إيمي والدتها خلال الجولات الغنائية التي قامت بها وظهرت خلال أكثر من 10 دقائق في عرض Super Bowl، حيث أعطتها والدتها بعض النصائح قبل الخروج للمسرح.