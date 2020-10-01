بالفيديو| حسين الجسمي يثير غضب محبيه ويتعرض لهجوم شديد بسبب "معزوفة إسرائيلية"

رنا صلاح الدين - تعرض النجم الإماراتي حسين الجسمي، لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد استغلال فرقة اسرائيلية لحن أغنيته "أحبك"، بمناسبة معاهدة السلام التي جرت بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأعادت الفرقة الإسرائيلية التي تدعى "النور" التوزيع ونشرته عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، أن المعزوفة تكريماً لاتفاقية السلام الملهمة للأمل ، وأن الأوركسترا الإسرائيلية فرقة النور والمخرج رونين بيليد حداد انشأت هذا المقطع تكريماً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فرقة النور الإسرائيلية، تقدم معزوفة جميلة من ألحان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بمناسبة معاهدة السلام"، مضيفة بالعبرية:"سأحبك".

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نورة العتيبي

ولم يخرج حسين الجسمي، حتى الآن ليعلق على هذا الأمر وهو ما جعل الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يوجهون انتقادات وهجومًا له.

على جانب آخر يواصل النجم حسين الجسمي، نجاحه بأغنيته الأخيرة التي تحمل اسم "بالبنط العريض"، واستطاعت أن تحقق نجاحًا ساحقًا وأصبح يرددها الكثير ويرقص عليها بعض النجم

"بالبنط العريض" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج توما.