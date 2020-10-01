علي ربيع يكشف عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "الخطة العايمة".. شاهد

رنا صلاح الدين - نشر الفنان المصري علي ربيع البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "الخطة العايمة"، والذي من المقرر طرحه يوم 6 أكتوبر في دور العرض السينمائي.

ربيع ظهر في البوستر الرسمي مع أبطال الفيلم غادة عادل، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وعلق قائلا: "البوستر الرسمي #فيلم_الخطه_العايمه بأمر الله يوم ٦ أكتوبر بجميع سينمات مصر والوطن العربي".

علي ربيع

ووجه رسالة لكل من شكك في نجاحه، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام": "أي حد هنا قالي مش هتوصل تعالي يلا بقي شوف ايه الي بيحصل".

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علي ربيع

وفيلم "الخطة العايمة" تدور قصته حول عصابة تجبر الفنانة غادة عادل التى كانت تعمل معهم على تجنيد شخصين لسرقة أحد البنوك، لكنهم لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم، فتختار غادة عادل 2 من المكفوفين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن"، ويتم تدريبهما لسرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

والفيلم من بطولة علي ربيع، وغادة عادل، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبد الجليل، وغيرهم، وهو من إخراج معتز التوني، وتأليف عبدالوهاب وكريم كيمز.