تراند اليوم : عاااجل – حقيقة إصابة عمر كمال بفيروس كورونا

نفى المطرب عمر كمال إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما يقول البعض.

قال كمال في مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” من تقديم وائل الإبراشي ويعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إنه جالس في منزله ويسمع كلاما غريبا عنه مؤكدا أنه لم يصب بالفيروس.

أوضح أنه لم يذهب لإجراء التحليل كما قال البعض، وأنه عندما كان في دبي قبل فترة أجرى التحليل قبل عودته إلى مصر ولم يكن مصابا، ثم انشغل في تصوير إعلان لإحدى الشركات وتنقل بين الساحل الشمالي وشرم الشيخ.

وعن أخبار أنه أصيب بكورونا ويحاول التحايل وإخفاء الأمر من أجل السفر إلى لبنان لإحياء حفل هناك، أكد أن هذا لم يحدث، هو ذهب الأسبوع الماضي إلى المستشفى بسبب الإرهاق من كثرة السفر وطمأنه الطبيب على صحته وطلب منه أن يستريح قليلا.

أكد عمر كمال أنه إذا أصيب بكورونا لن يذهب ليحيي حفلات ويعدي غيره.

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مؤخرا، كشف المطرب عمر كمال تفاصيل الأزمة التي واجهته خلال رحلته الأخيرة لدولة تونس، والتي كانت ستنتهي باحتجازه هناك، لولا تدخل الفنان تامر حسني والفنان إيهاب توفيق.

وجه كمال الشكر لتامر وإيهاب خلال حواره ببرنامج ET بالعربي، موضحا أنه حدثت مشادة كلامية كبيرة عقب حفله الأخير، إذ قام متعهد الحفل باقتحام المسرح بشكل مفاجئ أثناء غنائه، لتقديم حسن شاكوش، وكان تصرفا غريبا ويقصد به إهانته، على حد تعبيره، مشددا على شاكوش أخ وصديق ولا يوجد أي خلاف معه على الإطلاق، لكن الأزمة في تصرف المتعهد.

تابع كمال أن الأزمة تصاعدت مما أدى إلى قيام المتعهد بسحب جواز السفر وتهديده بمنعه من مغادرة البلاد وتأدية الحفلات في تونس، فتواصل على الفور مع تامر حسني وإيهاب توفيق فتدخلا وأنهيا الأزمة سريعا.

على صعيد آخر، يعود مطرب المهرجانات أورتيجا بأغنية جديدة مع المطرب عمر كمال، وذلك بعد نحو شهرين من إعلان انفصاله فنيا بشكل رسمي عن أوكا، بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا.