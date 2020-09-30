حسن شاكوش في أحدث ظهور: "نفسي أفرح بس خايف"

رنا صلاح الدين - شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش، جمهوره بفيديو جديد له ظهر من خلاله وهو يقف في البلكونة يغني "على ناصية شارع أيامي".

ونشر شاكوش الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليه قائلًا:"نفسي افرح بس خايف".

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على جانب آخر يستعد حسن شاكوش، رفقة المطرب حمادة مجدي، لطرح أغنية جديدة تحت عنوان "بسكوتاية مقرمشة"، من إنتاج مزيكا.

وطرح شاكوش البرومو الدعائي للأغنية والتي حققت نجاحًا ملحوظًا على السوشيال ميديا، وتقول كلمات الأغنية:" انتي بسكوتايه مقرمشه، يابت ده انتي قطة مخربشة، اموت فيكي وتبقي مفرفشة".

يذكر أن حسن شاكوش وعمر كمال طرحا الشهر الماضي أغنية "لغبطيطا"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، وتخطت حاجز الـ39 مليون مشاهدة.