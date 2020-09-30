إيرادات متواضعة لفيلم "The New Mutants" في شباك تذاكر السينما

رنا صلاح الدين - حقق فيلم (The New Mutants) إيرادات حول العالم وصلت إلى 38 مليون دولار، وذلك منذ طرحه فى الـ 28 من أغسطس الماضى.

وينتمى الفيلم لفئة الأكشن والخيال العلمى، ومن إنتاج استوديوهات 20 سينشورى فوكس، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ جوش بون، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع كنيت لي.

ويشارك في بطولة الفيلم مايسى ويليامز، أنيا تايلور جوي، انتونيو باندراس، أليس براجا، تشارلي هيتون، بلو هانت، هابى اندرسون، هنري زاجا، سارة بناني، كولبي جانيت.

وتدور قصة الفيلم، في إطار من الإثارة والتشويق حول حياة 5 متحولين جدد الذين يشكلون الدفعة الأولى المتخرجة من مدرسة تشارلز إكزافير الشهير، ويحاولون أيضا الهروب من خطاياهم الماضية وإنقاذ أنفسهم من الهلاك.

الجدير بالذكر، أن الشركة المنتجة للفيلم، قد أعلنت عن تأجيل طرح فيلم "Jungle Cruise"، لدواين جونسون وإيميلى بلانت، لعام كامل، ليتم طرحه فى 20 يوليو من العام المقبل 2021.