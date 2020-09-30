"إنا لله وإنا إليه راجعون".. روجينا تنعى أمير دولة الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة روجينا على نعي أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس. وكتبت روجينا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :" إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي ببالغ الأسى الشعب الكويتي الشقيق، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة". وأعلن الديوان الأميري الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا.

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