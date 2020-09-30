إيمينيم بكليب Godzilla يكسر الأرقام القياسية

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل مغني الراب الأميركي “إيمينيم” تحقيق نجاحات كبيرة في أغنيته الأخيرة Godzilla التي طرحها على طريقة الفيديو كليب منذ فترة قصيرة. الأغنية التي أصدرها عبر موقع يوتيوب حققت لليوم أكثر من 249 مليون مشاهدة بعد ستة أشهر فقط من إصدارها. ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيرًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تنتشر آلاف الفيديوهات حولها. Advertisements وعبر تطبيق السمع Spotify حققت الأغنية نجاحات كبيرة حيث تصدرت في قائمة الأكثر تشغيلاً بحسب الصحف الأجنبية. وبخصوص عدد المتابعين تجاوز إيمنيم 38 مليون متابع عبر منصة الاستماع Spotify ليكون بذلك من الفنانين الأكثر متابعةً عبر المنصة.

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