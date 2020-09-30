تراند اليوم : نيكول سابا توجد العديد من النصائح لجمهورها للوقاية من فيرس كورونا – شاهد

‏وجهت الفنانة نيكول سابا العديد من النصائح للجمهور، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كتبت نيكول عبر حسابها على Twitter: “من الواضح انّو ‎كورونا أساس الحماية منّو هو ‎المناعة ثم المناعة! حسب كل مناعة إنسان بتفرق مدى إصابتو وعوارضها! أكيد الماسك مهم بس ما شكلو بيحمي تماماً وكتير اختصاصيين قالو هالشي، لذلك اشتغل على مناعتك وقوّيها واعتمد على نظام غذائي صحي واتركها على الله!!”.

يشار إلى أن نيكول سابا عرض لها في رمضان 2020 مسلسل “مذكرات عشيقة سابقة” على قناة “روتانا دراما” مع باسم ياخور، كاريس بشار، طوني عيسى، وكران مرتجى، مي صايغ، ومن تأليف نور شيشكلي، إخراج هشام شربتجي، إنتاج مارس ميديا بروداكشن.