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شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون تحتفل بعيد ميلاد ابنها بصورة عائلية وتورتة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية شارون ستون، على الاحتفال بعيد ميلاد نجلها الذي اتم عامه الـ 13 اليوم، بنشر صورة لهما من احتفالات عيد الميلاد عبر حسابها الشخصي بموقع انسجرام، والتي ظهرت فيها وهي تحتضنه أمام تورتة الاحتفالات وبجوارهما أبنائها في أجواء عائلية.
وسرعان ما حصدت الصورة التي نشرتها ستون عددا كبيرا من الإعجابات والتعليقات خلال وقت قصير من طرحها، كونه أحدث ظهور لها خلال الفترة الأخيرة.
وكانت قد شددت ستون منذ اسابيع على ضرورة ارتداء الكمامات للحماية من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الإعلان عن إصابة شقيقتها كيلي بمرض "كوفيد 19"، حيث شاركت الفنانة شارون ستون مقطع فيديو هاجمت فيه الذين يرفضون ارتداء الكمامات.
وأكدت النجمة العالمية شارون ستون، إصابة شقيقتها بمرض كوفيد 19، مبينة أن سبب ذلك يرجع إلى أن البعض يرفض ارتداء أقنعة الوجه ما يسهم في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن شقيقتها ليس لدى مناعة قوية، مضيفا :"ماتت جدي ووالدتي بسبب كورونا وأختى وزوجها يناضلان المرض الآن".
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