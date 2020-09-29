فيديو.. نبيلة عبيد تسخر من شائعة خطوبتها

سخرت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد من شائعة خطوبتها، إذ أكدت أن الأنباء التي تتداول حولها يوميًا مجرد شائعات سخيفة ليس لها مصدر من الصحة.

وصرحت "نبيلة"، عبر البرنامج الشهير "إنسايدر"، الذي يذاع عبر شاشة قناة دبي، قائلة:" كل يوم يقولوا على فنان توفي وأول إمبارح أيضًا نفس الشائعة، ولكن ما يقال حول خطوبتي كل ده كلام

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فاضي وفارغ ".

يذكر أن، النجمة نبيلة عبيد قد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، من خلال مسلسل "سكر زيادة"، والذي يشهد على اللقاء الفني الأول لها مع الفنانة المصرية، نادية الجندي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولة المسلسل إلى

جانب نبيلة عبيد ونادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم، الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا، بيومي فؤاد، جومانة مراد، روجينا، لقاء الخميسي، المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، حمدي الميرغني، صبري فواز وسليمان عيد.