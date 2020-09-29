ما حقيقة ترشح إيهاب توفيق وهاني رمزي للانتخابات النيابية المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - تتحضر مصر لانتخابات مجلس النواب في 21 و22 و23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وذلك لمحافظات المرحلة الأولى. ومع كل انتخابات مصرية جديدة تتصدر بعض أسماء النجوم الذين يعتزمون الترشح للانتخابات.

وكانت قد أثيرت شائعات حول ترشح الفنان هاني رمزي للانتخابات النيابية، وفي هذا الإطار نفى هاني رمزي ترشحه في الانتخابات، موضحا أن وجود اسمه في الكشوف المبدئية هو إجراء روتيني يتم الأخذ به، ولكنه غير مرشح، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

وأوضح أن شقيقه المستشار، إيهاب رمزي، هو المرشح في القائمة الوطنية، وكإجراء روتيني طلبوا اسما احتياطيا له، فاختار وضع اسمه، وليس معنى ذلك أنه مرشح.

وتابع هاني رمزي: “أتمنى التوفيق لشقيقي إيهاب رمزي في خدمه مصر وشعبها في المجلس وأن يكون على قدر المسؤولية، لأنه أستاذ قانون ويفهم جيدا في التشريعات، وأعتقد وجوده في المجلس سيكون مفيد جدًا وربنا يعنيه ويوفقه لخدمه الناس”.

وأكد الممثل الكوميدي المصري أنه لا يفكر في خوض انتخابات مجلس النواب بمصر.

ومن جانب آخر أثار خبر ترشح النجم إيهاب توفيق الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان انتشرت صورا له انثاء تقديمة الاوراق المطلوبة للترشح، وعلق توفيق في هذا الصدد، “بخصوص الصور والأخبار، التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية عن الترشح لمجلس النواب، الخبر جزء منه صحيح”.

وتابع المطرب المصري “لكن نظرًا لاتخاذ القرار في وقت متأخر، فلم يتم استكمال كل الأوراق اللازمة”.

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وأكمل توفيق بقوله “كان أمس الموافق 26 سبتمبر 2020، هو آخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبة للترشح، ونظراً لضيق الوقت، وعدم استكمال المستندات اللازمه لم يتم الترشح”.

واستدرك إيهاب توفيق قائلا “من ناحية أخرى، أتوجه بالشكر لكل الناس التي أرسلت لي وشجعتني على هذه الخطوة، ولكن للأسف لم تتم… خيرها في غيرها”.

طرح الفنان ايهاب توفيق، مؤخرًا أغنية “هي دنيا”، ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل، والكليب إخراج متيم السراج.

وتبلغ مقاعد مجلس النواب 568 مقعدا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفردي.

ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.

وتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها.