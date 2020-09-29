هاني شاكر: الموسم الأول من The Voice Senior فاجأني

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري هاني شاكر عن الموسم الأول من برنامج The Voice Senior، والذي يهدف لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الستين عاما، وذلك قبل أيام قليلة من عرضه.
الفنان المصري قال: "الموسم الأول من The Voice Senior فاجأني بمجموعة من الأصوات الرائعة".
وأضاف: "بجد تجربة بالنسبالي سعيدة جدا وأتمنى أنها تعجبكم The Voice Seniorمختلف تماما.. إن شاء الله الموسم الأول يحوز على إعجابكم".
يذكر أنه من المقرر أن تبدأ عروض الموسم الأول من The Voice Senior يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية عبر قناة mbc1.
ويشارك في لجنة تحكيم البرنامج كل من الفنان المصري هاني شاكر، والفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.
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