بالفيديو.. نرمين زعزع تحتفل بعيد زواجها السابع

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية نرمين زعزع بعيد زواجها السابع، حيث شاركت جمهورها بمقطع فيديو تضمن لقطات من زفافها.

نرمين أرفقت مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "زى النهاردة من ٧ سبع سنين ربنا جمعنا".

ووجهت رسالة رومانسية لزوجها، بقولها: "ربنا يخليك ليا يا أحلى حاجة فى حياتى و ما يحرمناش من بعض العمر كلة يا رب.. الاغنية دى بحبها جدا كانت first dance فى احلى يوم فى حياتي".

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وما لا يعرفه الكثيرون أن نرمين زعزع كانت قد ارتبطت بعلاقة خطوبة بالفنان خالد الصاوي قبل زواجها، ولكن بشكل مفاجئ أعلنت فسخ الخطوبة وعلقت وقتها قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب".

وبعد زواجه انتشرت شائعات أنها أصيبت بانهيار عصبي وهو ما نفته الفنانة، وأكدت أنها تتمنى له كل السعادة والإستقرار له في حياته المهنية والزوجية.