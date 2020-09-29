رانيا يوسف بـ"جمبسوت" ونسرين طافش بإطلالة كلاسيكية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" أحمر قصير على شاطئ البحر.

سامو زين

نشر الفنان سامو زين صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بأحد مطاعم ألمانيا.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة.

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محمد علي رزق

نشر الفنان محمد علي رزق صورة "سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.

ناردين فرج

نشرت المذيعة ناردين فرج صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"صباح الخير".

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

نيكول سابا

نشرت المطربة اللبنانية نيكول سابا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تقود "دباب" في الصحراء.