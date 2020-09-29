تراند اليوم : ليلي علوي تتمتع بأجواء الطبيعة بفستان أبيض مكشوف – إتفرج

خضعت الفنانة ليلى علوي لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بإطلالة بيضاء جذابة.

نشرت ليلى صورا من الجلسة عبر حسابها على Instagram، وعلقت كاتبة: “عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا.. نعمة الهوا والخضرة والماية.. نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان.. واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية ! بالذات على رملة أو في خضرة”.

تابعت: “إحساس مليان رضا واكتفاء .. وتخلص من الطاقة السلبية .. البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين .. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا”.

يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن رمضان 2020، وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏”هي ‏ودافنشي” ‏الذي ‏عرض في ‏رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏”الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن”، وشاركها البطولة ‏منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله.‎