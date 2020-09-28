معتصم النهار يحقق نجاحًا مزدوجًا: “محبتكم أساس كل شي”

متابعة بتجـــــــــــرد: يشارك النجم السوري معتصم النهار في عملين دراميين من أضخم الإنتاجات الدرامية لخريف 2020، ويلعب دور البطولة في مسلسلي “أسود فاتح” و”من الآخر” إلى جانب كوكبة من أبرز الممثلين العرب.

بالتزامن مع عرض المسلسلين، يحصد معتصم النهار أصداءًا إيجابية بعد عرض الحلقات الأولى من العملين، وتخول إلى حديث مواقع التواصل الإجتماعي وسط إشادات من متابعيه عبر مختلف شبكات التواصل الإجتماعي.

وأعرب معتصم النهار عن سعادته بالأصداء التي يحصدها، وقال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “شكرًا لكل التعليقات اللي عم توصلني، سعادتي كبيرة بالأصداء الإيجابية لمسلسلي من الآخر و إسود فاتح محبتكم أساس كل شي”.