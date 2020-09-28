هل يترشح هاني رمزي للانتخابات البرلمانية؟

متابعة بتجــــــــــــرد: نفى الفنان المصري هاني رمزي ما تردد أخيراً بشأن ترشحه للانتخابات البرلمانية في مصر، والمقرر انطلاقها يومي 24 و25 أكتوبر المقبل.

وقال رمزي، في تصريحات صحفية: إن شقيقه المستشار إيهاب رمزي هو المرشح للانتخابات، حيث وضع الأخير اسمه كاحتياطي له وكإجراء روتيني ليس أكثر، مضيفاً أنه يتمنى نجاح أخيه في الانتخابات، لثقته في خدمة الناس وقدرته على حل مشاكلهم.

واستبعد الفنان خوضه تجربة الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أنه يركز على أعماله الفنية فقط.