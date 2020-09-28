نشرة هوليود| الجوكر يستقبل مولوده الأول وعمليات التجميل تثير أزمة لكيم كاردشيان

رنا صلاح الدين - شهد عالم السينما الأمريكية "هوليود" على مدار الساعة الكثير من الأحداث المثيرة، سواء المتعلقة بواعيد طرح الأفلام أو أخر التطورات في الحياة الشخصية لنجومها.
ويستعرض "الخليج 365"، يوميا أهم الأخبار التي تم تداولها في عالم السينما العالمية والأمريكية "هوليود":
1- نجح فيلم "تينت"، في تحقيق إيرادات وصلت لحوالي 300 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ عرضه في دور العرض السينمائي في نهاية أغسطس الماضي.
2- أعلن النجم خواكين فينيكس استقباله مولوده الأول من زوجته النجمة الهوليودية روني مارا، والذي أطلق عليه اسم "ريفير".
3- أكد النجم فان ديزل أن السبب الرئيسي وراء دخوله مجال الموسيقي والغناء، هو مطالبة الجماهير له بخوض التحدي الجديد، بعيدا عن عالم السينما والأكشن.
4- غضبت نجمة تليفزيون الواقع كيلي جينر، من صديقتها كيم كاردشيان، لنشرها صورة على إنستجرام، تعود لعام 2009، قبل إجراء عمليات التجميل.
5- أعلنت شبكة نتفليكس مغادرة بطل مسلسل "ذا ويتشرز"، الممثل الدنماركي ثو راسموسن لفريق العمل، بعد أن كان يفترض به لعب دور إسكيل في الموسم الثاني.
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