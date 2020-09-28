شاهد.. نيكول سابا في أحدث ظهور بـ"البيتش باجي"

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها بصورة حديثة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت نيكول في أجدد صورها بإطلالة كاجول، وهي على "البيتش باجي"، مما حازت إعجاب الكثير من متابعيها.

وكانت قد شاركت نيكول سابا، الأيام الماضية جمهورها بفيديو جديد عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

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وظهرت نيكول، في الفيديو مع نمر مستخدمة الفلتر، وعلقت عليه قائلة:" كان نفسي يكون حقيقي ".

وعبرت نيكول سابا الفترة الماضية عن غضبها الشديد، بعد ادلاع حريق آخر في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت نيكول، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ولك تفه على هيك دولة ومسؤولين جرصتو بلدنا وشوهتوه وبهدلتونا".

وأضافت:"رجعتونا سنين لوراه كل يوم خبرية وكل يوم مصيبة وانتو على قلبكن مراوح الله يعذب قلوبكن".