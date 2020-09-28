فيديو| فان ديزل يكشف للمرة الأولى سبب تحوله من الأكشن للغناء

رنا صلاح الدين - بدأ النجم الهوليودي الشهير فان ديزل، يحقق النجاح من أغنيته الجديدة التي طرحها خلال اليومين الماضين، والتي حملت اسم "Feel Like I do".
وحصدت الأغنية سلسلة من ردود الأفعال الأيجابية، حيث أكد البعض أن الغناء قد يكون مسعى جديدا لفان ديزل كان يسعى ورائه بهدوء لبعض الوقت.
وبات السبب الرئيسي وراء دخول فان ديزل مجال الموسيقي والغناء، هو مطالبة الجماهير له بخوض التحدي الجديد.
وأوضح فان ديزل في برنامج تليفزيوني، أنه يجد نفسه محظوظا لكونه يمتلك منفذ إبداعيا جديدا، حيث قرر من خلاله أن يعرض ما فى قلبه لكل محبيه.
وأكد فان ديزل بمقطع فيديو قصير، أن من أوائل الناس الذين آمنوا به وبموهبته الغنائية، هو الموزع الموسيقي كايجو حتى قررا التعاون معا وقدما هذه الأغنية.
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