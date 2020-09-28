تراند اليوم : بسبب منتخل شخصيته .. محمد سامي يلجأ للنائب العام

قرر المخرج محمد سامي اللجوء للنائب العام بسبب شخص ينتحل اسمه وشخصيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم باستغلال ذلك.

وقال سامي في مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع وائل الإبراشي عبر قناة الأولى المصرية، أنه فؤجئ بوجود رساله من احدى السيدات المقيمات في الكويت تطلب منه رد مبلغ من المال قامت بإرساله وذلك لشخص مزيف مما اضطره يلجأ لبلاغ للنائب العام للوصول لهوية هذا الشخص.

وأضاف سامي أن الكثير من الأصدقاء قاموا بتحذيره من وجود حسابات وهمية مزيفة بإسمه على موقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلي استغلال هذه الحسابات المزيفة وطلب من بعض الحالمين بالدخول الى عالم الفن بإرسال أموال له وكذألك عدد من الصور من بعض الفتيات.

على جانب آخر، يخوض المخرج محمد سامي السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “نسل الأغراب”، من تأليفه وإخراجه وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة.